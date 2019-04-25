2019-04-25T11:15:05+03:00
Общество

Кадеты из школы имени Федора Ушакова заняли первое место на смотре церемониальных отрядов

Они будут нести вахту памяти на мемориальном комплексе у Вечного Огня 9 мая
Виктор ОРАТАЙ
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Кадеты из школы имени Федора Ушакова заняли первое место на смотре церемониальных отрядовКадеты из школы имени Федора Ушакова заняли первое место на смотре церемониальных отрядовФото: Администрация Хабаровска
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Воспитанники кадетской школы №1 имени Федора Ушакова заняли первое место в смотре-конкурсе церемониальных отрядов. Они будут нести вахту памяти на мемориальном комплексе у Вечного Огня 9 мая.

- Ребята тренируются с начала учебного года. Первая репетиция проходит 1 сентября после уроков. И это не удивительно, что на протяжении пяти лет наша школа не сдает позиций и выигрывает конкурс, - рассказал Григорий Борщеговский, директор кадетской школы.

Попасть в церемониальный отряд непросто. В карауле всего 20 человек. Помимо хорошей строевой подготовки, кадетам нужно быть отличниками в учебе.

- Для каждого ученика нашей школы почетно быть зачисленным в церемониальный отряд. Это огромная честь - нести вахту памяти 9 мая, - сказал Евгений Смолин, начальник караула, ученик кадетской школы №1 Хабаровска имени Федора Ушакова.

В этом году в смотре-конкурсе приняли участие 12 отрядов. Жюри оценивало элементы строевой подготовки – прохождение строевым маршем и церемониальным шагом, четкость командования начальника караула и разводящего, слаженность прохождения караула к Вечному Огню.

- В составе жюри были представители роты почетного караула Восточного военного округа, МВД, ветераны локальных войн, кадровые военные. Эти люди владеют навыками строевой подготовки, поэтому участникам смотра-конкурса пришлось проявить все свои умения, - отметил главный специалист отдела городского управления образования Александр Коренев.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, по итогам смотра-конкурса победитель получил почетное право нести вахту у Вечного Огня в День Победы. Второе место и право стоять в почетном карауле 2 сентября – в день окончания Второй мировой войны – жюри присудило «Военно-морскому лицею имени адмирала Николая Сергеева». Обладателем третьего места стал церемониальный отряд школы №3: его бойцы заступят на пост №1 22 июня – в День памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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