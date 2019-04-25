СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-25T11:32:44+03:00

Он проходит одновременно в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре

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В Хабаровском крае начал работу региональный форум добровольцев #PROДобро. В этом году для обмена опытом организованы сразу две площадки: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Как рассказали в краевом комитете по молодежной политике, мероприятие объединило около 180 активистов из 14 муниципальных образований. Главная цель образовательной площадки – формирование культуры добровольчества, а также популяризация волонтёрства среди молодежи.

Центральными темами для обсуждения станут добровольческие инициативы в образовании, здравоохранении, культуре, социальной сфере и охране окружающей среды. Отдельное внимание планируется уделить такому направлению, как «Серебряное добровольчество».

- Мы хотим окончательно разрушить стереотип, что волонтёрство - это занятие только для молодежи. В действительности добровольцем может стать каждый – вне зависимости от возраста и профессии. В свою очередь, люди старшего возраста могут поделиться с молодыми участниками форума накопленными знаниями и опытом. Такое взаимодействие может стать драйвером связи между поколениями, - отметили в комитете по молодежной политике.

В программе двухдневного форума - панельные дискуссии, образовательные блоки и мастер-классы. Активисты намерены обсудить итоги Года добровольца, а также основные направления федеральной и региональной повестки на 2019 год.

Помимо этого в Комсомольске-на-Амуре состоится торжественное открытие ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры. Это событие приурочено к Году театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU