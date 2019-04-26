СЕГОДНЯ 03:48 2019-04-26T05:44:10+03:00

У Хабаровского края выросли доходы за прошлый год и за первый квартал нынешнего Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае выросли доходы региональной казны. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Здесь подвели итоги исполнения консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год и 1 квартал 2019 года. За первые три месяца текущего года в региональную казну поступило 21,5 миллиарда рублей. Это на 7,4 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

- Губернатор края ставит главную задачу: ведение бизнеса в крае должно быть комфортным при условии соблюдения налогового законодательства, уплаты налогов в бюджет края. Поэтому в числе приоритетных направлений - мобилизация доходов и снижение недоимки в казну. Так, на комиссиях по сокращению долгов перед бюджетом края, созданных в министерствах и во всех муниципальных образованиях, рассмотрено более 3 тысяч должников, погашено недоимки на 2,5 миллиарда рублей, - сообщил первый заместитель министерства финансов края Валентин Костюшин.

В краевом минфине отметили, что 18 процентов доходов обеспечили транспортные предприятия. Еще 11 процентов всех доходов поступило от топливно-энергетического комплекса, предприятий торговли - 9 процентов, горнодобывающего комплекса - 6 процентов и строительной отрасли - 5 процентов.

По данным ведомства, рост доходов зафиксирован и по итогам 2018 года. За минувший год региональная казна пополнилась на 95 миллиардов рублей. Таким образом, к уровню 2017 года платежи возросли на 5,6 миллиардов рублей. 62 процента поступлений бюджета сформированы за счет трех налогов: налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, специальных налоговых режимов.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 39 миллиардов рублей с ростом к уровню 2017 года на 10,2 процента за счет увеличения фонда оплаты труда. Налога на имущество организаций поступило 14 миллиардов рублей с ростом на 20 процентов. Это произошло за счет увеличения федеральных ставок в отношении железнодорожных путей, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, движимого имущества.

Малым и средним бизнесом края уплачено 6 миллиардов рублей налогов по специальным налоговым режимам с ростом на 10 процентов за счет увеличения количества налогоплательщиков и их доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU