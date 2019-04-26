Погода согреет жителей Хабаровска в эти выходные
Погода. Ее настроение предугадать практически невозможно, так как она максимально не постоянная. На календаре уже конец апреля, а некоторые еще даже шапки не могут снять, потому что холодно. Однако у синоптиков есть хорошие новости для жителей Хабаровска. Возможно, в эти выходные теплую одежду некоторые оставят дома и поедут на природу, потому что погода будет просто сказка.
По данным, размещенным на сайте дальневосточного УГМС, 27 и 28 апреля над Хабаровском будет ясное небо и по-весеннему солнечно. Дневные температуры будут варьироваться в пределах +17+19 градусов. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Радоваться хабаровчанам можно будет не так долго, как хотелось бы. Осадки в виде дождя вернутся в краевой центр уже в следующий вторник. Разумеется, градусы на улице также заметно понизятся.
ИСТОЧНИК KP.RU