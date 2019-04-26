2019-04-26T05:41:10+03:00
Общество

Тайм-аут для большегрузов в Хабаровске продлили на 10 дней

Такое решение было принято из-за неблагоприятных климатических условий
Кристина ГРИН
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Тайм-аут для большегрузов в Хабаровске продлили на 10 днейТайм-аут для большегрузов в Хабаровске продлили на 10 днейФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровская мэрия сообщает о том, что временное ограничение движения для большегрузов продлили еще на 10 дней. В первую очередь это связано с тем, что в краевом центре сложились неблагоприятные природно-климатические условия. Именно они в совокупности с массивными автомобилями могут стать причиной разрушения дорог. Чтобы этого избежать, местные власти продлили большегрузам этот самый тайм-аут. Теперь он будет действовать до тринадцатого мая этого года.

- В это время тяжеловозам массой, превышающей 3,5 тонны на ось, проезд по трассам краевого центра запрещен, - отмечают в пресс-службе администрации Хабаровска. - На автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов, транспортировку топлива, продовольственных товаров и почты запрет не распространяется.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с нововведениями, чтобы сэкономить свое время и не стать участником конфликта на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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