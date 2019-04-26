СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-26T05:40:24+03:00

Инструктажи по пожарной безопасности в преддверии Пасхи в Хабаровском крае проводят сотрудники МЧС России Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ведомстве отмечают, что самое главное - безопасность прихожан во время праздничных служб

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В предстоящее воскресенье, 28 апреля, православные христиане отмечают один из главных праздников - Светлое Христово Воскресение - Пасху. По традиции в этот день проходят богослужения с участием большого количества людей, верующие собираются в храмах, посещают кладбища.

Чтобы праздник не омрачился бедой, сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят дополнительные инструктажи со служителями культовых учреждений, прихожанами, проводят профилактические мероприятия, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Так, накануне в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска прошёл инструктаж с лицами, ответственными за пожарную безопасность на объекте, дежурным персоналом и работниками.

- В дни праздников религиозные учреждения посещают сотни и тысячи людей, поэтому самое важное - соблюдать требования пожарной безопасности во время служб, обеспечить безопасность прихожан. Те, кто работают в храмах и соборах, лучше всех знают особенности и специфику здания, нахождение путей и эвакуационных выходов. Поэтому от их правильных и слаженных действий во многом зависит жизнь и здоровье граждан, - отметил Евгений Максимов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району Хабаровска. – Также во время беседы особое внимание было уделено содержанию путей эвакуации, тамбуров эвакуационных выходов в пожаробезопасном состоянии. Ещё раз вспомнили правила пользования первичными средствами пожаротушения и места их размещения, порядок действий при возникновении пожара в здании.

Кроме правил безопасности в самих зданиях, сотрудники МЧС напомнили о том, что на территории Хабаровска и ещё 8 муниципальных районов в крае действует особый противопожарный режим и действуют запреты на разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности.

Как уточнили в пресс-службе, всего на территории Хабаровского края насчитывается 28 религиозных учреждений, где пройдут массовые мероприятия. Чтобы не допустить происшествий в каждом из них, сотрудники МЧС России и ответственные за пожарную безопасность работники культовых учреждений организовывают профилактические мероприятия.

- Такая профилактическая работа проводится ежегодно. Главная задача – убедиться в соблюдении всех требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, чтобы не допустить возгораний. А если же оно произойдет, быть уверенными, что персонал правильно будет действовать в данной ситуации, чтобы минимизировать ущерб и не допустить гибели людей, - объяснили в ведомстве особое внимание к храмам.

Помимо рейдов и бесед в период проведения праздничных богослужений у наиболее посещаемых церквей и храмов города и края будет организовано дежурство сотрудников пожарного надзора, пожарной охраны. Такая мера позволит предотвратить возможные возгорания, не допустить паники среди людей и других трагических последствий.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям региона основные правила безопасного поведения:

- в ходе богослужений в храмах свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды окружающих;

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды

- под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу и вы не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте;

- если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно быстрее погасить пламя. Постарайтесь сорвать с пострадавшего загоревшуюся одежду и потушить ее. Для этого можно использовать любую плотную ткань. Здесь следует быть особо осторожным: не закрывайте человеку голову - это может привести к ожогу дыхательных путей. Высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если одежда загорелась на вас, ни в коем случае не поддавайтесь панике и не бегите – пламя разгорится еще сильнее. Чтобы сбить его, падайте на землю и катайтесь. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. После того, как огонь удастся потушить, незамедлительно обратитесь в скорую медицинскую помощь;

- придя домой из храма, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

При посещении кладбищ также не стоит забывать о простых правилах пожарной безопасности:

- не бросайте горящие спички и окурки;

- не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;

- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

- во избежание распространения огня очистите территорию от мусора и сухой травы;

- не оставляйте на освещенном солнцем пространстве бутылки или осколки стекла.

В случае происшествия незамедлительно звоните

по телефонам «101» или «112»!

ИСТОЧНИК KP.RU