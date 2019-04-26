На форум «Амур» в Хабаровском крае зарегистрировалось свыше 300 человек

СЕГОДНЯ 05:05 2019-04-26T05:33:18+03:00

Они представляют 45 регионов России и приедут в регион в июне

Изменить размер текста: A A

Для участия в молодежном образовательном форуме «Амур» уже зарегистрировалось 325 делегатов из 45 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Хабаровского края.

Заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» оставили представители Московской, Ленинградской, Новосибирской областей, Краснодарского и Пермского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также всех субъектов Дальневосточного федерального округа.

В качестве волонтеров, которые будут работать на форуме «Амур», на портале «Добровольцы.рф» зарегистрировались 75 человек из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Солнечного, а также из Москвы, Симферополя, Коломны, Оренбурга, Новосибирска и Салехарда.

Кроме того, в продвижении форума будут участвовать специальные «послы». Среди них - самые активные участники прошлых лет и медиа-персоны. Из 157 резюме уже выбраны 60 послов в различные регионы России и муниципальные образования Хабаровского края. 26 апреля «послы Амура» встретятся в регионах с молодежью, где проведут презентации, расскажут об истории проекта, его достижениях и новшествах.

- Это лишь предварительные итоги, но уже сейчас динамика отбора говорит о том, что форум «Амур» станет главным образовательным событием летней молодежной кампании на Дальнем Востоке. Шанс влиться в нашу команду есть у всех и им нужно воспользоваться в ближайшее время. Кстати, программу каждой из смен мы представим буквально на днях. Сразу хочу отметить: форумчанам можно будет только позавидовать, - рассказал Максим Косенко, директор форума «Амур» .

Молодежный форум «Амур» пройдет в июне двумя сменами. Первая - «Культурный максимум» пройдет с 6 по 12 июня и будет приурочена к Году театра в России. На ней ожидают более 200 артистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов.

На второй смене - «Компетенции будущего» - с 15 по 21 июня пройдут стажировки для представителей работающей молодёжи, специалистов по молодежной политике, индивидуальных предпринимателей.

Всего за три года проведения форум «Амур» посетило 2250 участников со всей России. 150 проектов были поддержаны государственными грантами, 38 человек стали стажерами в крупных дальневосточных компаниях и правительственных учреждениях.

Уточнить информацию можно на официальной странице молодежной площадки в социальной сети ВКонтакте, или по телефону «горячей линии» 8 (999) 080-20-91.

ИСТОЧНИК KP.RU