2019-04-26T05:36:49+03:00
Общество

Авиакомпания Asiana Airlines прекратит полеты в Южную Корею из Хабаровска и Сахалина

Это связано со сменой владельца южнокорейского авиаперевозчика
Виктор ОРАТАЙ
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Авиакомпания Asiana Airlines прекратит полеты в Южную Корею из Хабаровска и Сахалина. Фото из тнстаграмм-аккаунта хабаровского представительства компании.Авиакомпания Asiana Airlines прекратит полеты в Южную Корею из Хабаровска и Сахалина. Фото из тнстаграмм-аккаунта хабаровского представительства компании.
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Авиакомпания Asiana Airlines планирует в середине сентября прекратить полеты в Южную Корею из Хабаровска и Сахалина. Об этом сообщили в представительстве компании в Хабаровске.

- Из Хабаровска полеты прекращаются 14 сентября, с Сахалина - также с середины сентября, работу представительств приостановят. Это временные антикризисные меры, связанные с перепродажей компании другому владельцу, - рассказали в представительстве компании.

С конца октября авиакомпания также прекратит полеты из Чикаго до Сеула.

Пассажирам, уже купившим авиабилеты, предлагается перенести дату вылета либо вернуть себе полную стоимость билета без штрафов, либо переоформить билет на другие авиакомпании.

Asiana Airlines - южнокорейский воздушный перевозчик из «топовой» тройки национального отраслевого рейтинга, специализирующийся на доставке грузов и пассажиров на внутренних и транснациональных линиях с конца восьмидесятых.

Флот компании, насчитывающий 84 лайнера, считается одним из самых представительных в восточноазиатском регионе. Место базирования — Сеул (аэропорты Инчхон и Кимпхо).

ИСТОЧНИК KP.RU

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