Третью волну обучения «социальных бизнесменов» запустила "Команда 27"
Лаборатория «Социального предпринимательства» "Команды 27" запустила третью и последнюю в этом году волну обучающихся в рамках проекта «Социальный бизнес и что с ним делать».
Организаторы обучающей платформы на завершающем этапе проекта решили изменить формат обучения в третьей волне. В курсы теперь добавлены дополнительные занятия по развитию проектов через Instagram, - сообщили в "Команде 27".
Всего в образовательном проекте «Социальный бизнес и что с ним делать» уже приняли участие 57 человек. Из них 20 - представители некоммерческих орагнизаций (НКО), 8 - бизнесмены и 29 - граждан с активной жизненной позицией и большими амбициями. Но не все дошли до конца. Лишь 34 человека закончили обучение и получили сертификаты.
Итоговая конференция проекта состоится в июне. В ней примут участие более 100 человек. Это представители администрации Хабаровска и правительства Хабаровского края, бизнесмены и руководители НКО.
ИСТОЧНИК KP.RU