2019-04-26T06:04:43+03:00
Общество

Третью волну обучения «социальных бизнесменов» запустила "Команда 27"

Итоговая конференция проекта пройдет в июне
Виктор ОРАТАЙ
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Третью волну обучения «социальных бизнесменов» запустила "Команда 27"Третью волну обучения «социальных бизнесменов» запустила "Команда 27"
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Лаборатория «Социального предпринимательства» "Команды 27" запустила третью и последнюю в этом году волну обучающихся в рамках проекта «Социальный бизнес и что с ним делать».

Организаторы обучающей платформы на завершающем этапе проекта решили изменить формат обучения в третьей волне. В курсы теперь добавлены дополнительные занятия по развитию проектов через Instagram, - сообщили в "Команде 27".

Всего в образовательном проекте «Социальный бизнес и что с ним делать» уже приняли участие 57 человек. Из них 20 - представители некоммерческих орагнизаций (НКО), 8 - бизнесмены и 29 - граждан с активной жизненной позицией и большими амбициями. Но не все дошли до конца. Лишь 34 человека закончили обучение и получили сертификаты.

Итоговая конференция проекта состоится в июне. В ней примут участие более 100 человек. Это представители администрации Хабаровска и правительства Хабаровского края, бизнесмены и руководители НКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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