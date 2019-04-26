Новое пожарное депо открыли на севере Хабаровского края

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-26T07:38:43+03:00

Пожарные возьмут под охрану два села в Ульчском районе

Изменить размер текста: A A

Новое пожарное депо открылось в селе Сусанино Ульчского района. На дежурство заступили 11 сотрудников, сообщили в комитете по гражданской защите правительства Хабаровского края.

Пожарные возьмут под защиту жителей сразу двух поселений: Сусанино и Аннинские Минеральные Воды. Проект реализовали совместными усилиями краевых властей и муниципалитета.

Администрация Ульчского района выделила землю под здание, а правительство края - средства, на которые построили новое пожарное депо взамен старого. Теперь в нем смогут базироваться две автоцистерны и трактор.

- Пожарные будут дежурить посменно. Сегодня у них есть собственный учебный класс, где они повторяют теорию, большие караульные и бытовые помещения. Мы постарались создать комфортные условия для работы. Депо соответствует всем требованиям, - рассказали в краевом комитете по гражданской защите.

До конца этого года краевые власти планируют открыть еще три новые пожарные части: в селе Болонь, поселках Сукпай и Хурмули. Сейчас противопожарная служба Хабаровского края насчитывает 75 подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU