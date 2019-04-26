Начало речной навигации на Амуре в Хабаровском крае затрудняет его маловодность

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-26T08:13:08+03:00

Начало речной навигации на Амуре в Хабаровском крае затруднит его маловодность Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за рекордно низкого уровня воды под вопросом выполнение речных маршрутов до сел Новокаменка и Победа

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Рекордно низкий уровень воды в Амуре может повлиять на полноценное выполнение маршрутов. Сегодня перевозчики вышли в технические рейсы, чтобы проверить на местности уровень воды и условия для причаливания перед стартом навигации.

Специалисты выяснят, возможно ли полноценное выполнение маршрутов. Проблемы могут возникнуть на рейсах до сел Новокаменка и Победа Хабаровского района.

По данным гидрометеорологических служб, уровень воды в Амуре у Хабаровска опустился до отметки – 167 см. Это рекордные показатели за последние 15 лет.

До каких остановочных пунктов будет осуществляться движение теплоходов, выяснится сегодня.

- Для максимального информирования граждан открыта диспетчерская служба. Всю информацию можно уточнить в диспетчерской перевозчика по телефону 8-924-310-61-39 после 18 часов 26 апреля. Диспетчерская служба будет работать круглосуточно, - сообщил Артем Сердюков, заместитель министра промышленности и транспорта края.

Нынешняя речная навигация на Амуре - 165-ая. Всего будут выполняться 12 маршрутов, из которых 8 – краевых, 3 – городских и один муниципальный.

Дачная навигация в Хабаровске начнется в субботу, 6 мая планируется открытие речного маршрута "Амурск-Вознесенское". 10 мая навигация откроется по маршрутам: "Комсомольск-на-Амуре – Пивань" и "Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы". 22 мая состоится первый рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Денисовка". 25 мая открывается движение по скоростной линии "Комсомольск-на-Амуре – с. Богородское - Николаевск-на-Амуре".

Вся информация о расписании, контактные данные диспетчерских служб, "горячей линии" размещена на сайте министерства промышленности и транспорта края https://minpt.khabkrai.ru/Raspisanie/Vodnyj-transport.

ИСТОЧНИК KP.RU