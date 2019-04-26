2019-04-26T08:13:08+03:00
Общество

Начало речной навигации на Амуре в Хабаровском крае затрудняет его маловодность

Из-за рекордно низкого уровня воды под вопросом выполнение речных маршрутов до сел Новокаменка и Победа
Поделиться:
Начало речной навигации на Амуре в Хабаровском крае затруднит его маловодностьНачало речной навигации на Амуре в Хабаровском крае затруднит его маловодностьФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Рекордно низкий уровень воды в Амуре может повлиять на полноценное выполнение маршрутов. Сегодня перевозчики вышли в технические рейсы, чтобы проверить на местности уровень воды и условия для причаливания перед стартом навигации.

Специалисты выяснят, возможно ли полноценное выполнение маршрутов. Проблемы могут возникнуть на рейсах до сел Новокаменка и Победа Хабаровского района.

По данным гидрометеорологических служб, уровень воды в Амуре у Хабаровска опустился до отметки – 167 см. Это рекордные показатели за последние 15 лет.

До каких остановочных пунктов будет осуществляться движение теплоходов, выяснится сегодня.

- Для максимального информирования граждан открыта диспетчерская служба. Всю информацию можно уточнить в диспетчерской перевозчика по телефону 8-924-310-61-39 после 18 часов 26 апреля. Диспетчерская служба будет работать круглосуточно, - сообщил Артем Сердюков, заместитель министра промышленности и транспорта края.

Нынешняя речная навигация на Амуре - 165-ая. Всего будут выполняться 12 маршрутов, из которых 8 – краевых, 3 – городских и один муниципальный.

Дачная навигация в Хабаровске начнется в субботу, 6 мая планируется открытие речного маршрута "Амурск-Вознесенское". 10 мая навигация откроется по маршрутам: "Комсомольск-на-Амуре – Пивань" и "Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы". 22 мая состоится первый рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Денисовка". 25 мая открывается движение по скоростной линии "Комсомольск-на-Амуре – с. Богородское - Николаевск-на-Амуре".

Вся информация о расписании, контактные данные диспетчерских служб, "горячей линии" размещена на сайте министерства промышленности и транспорта края https://minpt.khabkrai.ru/Raspisanie/Vodnyj-transport.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске школьники отметили День пожарной охраны России спортивными соревнованиями
Сто гектаров земли в Хабаровске обработали от клещей
Новое пожарное депо открыли на севере Хабаровского края
Третью волну обучения «социальных бизнесменов» запустила "Команда 27"
Авиакомпания Asiana Airlines прекратит полеты в Южную Корею из Хабаровска и Сахалина
На форум «Амур» в Хабаровском крае зарегистрировалось свыше 300 человек
Инструктажи по пожарной безопасности в преддверии Пасхи в Хабаровском крае проводят сотрудники МЧС России
Тайм-аут для большегрузов в Хабаровске продлили на 10 дней
Погода согреет жителей Хабаровска в эти выходные
У Хабаровского края выросли доходы за прошлый год и за первый квартал нынешнего
Погода в Хабаровске на 26 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадков
В Хабаровском крае начал работу региональный форум добровольцев
Кадеты из школы имени Федора Ушакова заняли первое место на смотре церемониальных отрядов
Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалине, где погибли три человека, обещали помочь
Больше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятия
В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северному завозу"
Пожилую женщину и ребенка за одни сутки вызволили магаданские спасатели из-за закрытых дверей
В Хабаровске снесут восемь бараков, где проживает около сотни человек
На Камчатке спасли пятерых туристов, которых отрезало морским приливом от дороги