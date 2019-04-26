2019-04-26T08:48:42+03:00
Общество

Сто гектаров земли в Хабаровске обработали от клещей

Дезинфекторы опрыскали парки, бульвары и кладбища, очередь за территориями лагерей и школ
Виктор ОРАТАЙ
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Сто гектаров земли в Хабаровске обработали от клещейСто гектаров земли в Хабаровске обработали от клещейФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске более ста гектаров земли обработано от клещей. Это пока

всего 18% процентов от плана, сообщили в пресс-службе администрации города.

Акарицидная обработка уже завершилась в двух парках - имени Гагарина, «Северном», на городских бульварах и кладбищах. Уже в ночь на субботу дезинфекторы распылят специальный раствор в парках «Динамо» и имени Гайдара. Об этом было заявлено в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- В понедельник, 30 апреля, мы приступим к обработке парка имени

Муравьева-Амурского. На очереди территории образовательных учреждений. Также в

этом году большое количество обращений от управляющих компаний, помощи просят

коттеджные поселки, - рассказал на заседании комиссии главный врач Хабаровской краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев.

После обработок на территориях будет проведено флажирование, и если численность клещей превысит нормативные значения, дезинфекторам придется снова распылять инсектициды.

В этом сезоне в крае зарегистрировано 140 случаев присасывания клещей. В 80 случаях пострадавшие - хабаровчане. Наибольшее число укусов произошло за пределами города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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