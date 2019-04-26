Сто гектаров земли в Хабаровске обработали от клещей
В Хабаровске более ста гектаров земли обработано от клещей. Это пока
всего 18% процентов от плана, сообщили в пресс-службе администрации города.
Акарицидная обработка уже завершилась в двух парках - имени Гагарина, «Северном», на городских бульварах и кладбищах. Уже в ночь на субботу дезинфекторы распылят специальный раствор в парках «Динамо» и имени Гайдара. Об этом было заявлено в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
- В понедельник, 30 апреля, мы приступим к обработке парка имени
Муравьева-Амурского. На очереди территории образовательных учреждений. Также в
этом году большое количество обращений от управляющих компаний, помощи просят
коттеджные поселки, - рассказал на заседании комиссии главный врач Хабаровской краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев.
После обработок на территориях будет проведено флажирование, и если численность клещей превысит нормативные значения, дезинфекторам придется снова распылять инсектициды.
В этом сезоне в крае зарегистрировано 140 случаев присасывания клещей. В 80 случаях пострадавшие - хабаровчане. Наибольшее число укусов произошло за пределами города.
ИСТОЧНИК KP.RU