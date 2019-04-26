СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-26T10:41:13+03:00

В Хабаровске школьники отметили День пожарной охраны России спортивными соревнованиями Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске школьники отметили День пожарной охраны России спортивными соревнованиями «Школа безопасности». Они были организованы в честь 370-летия пожарной охраны России для учащихся двух школ краевого центра.

На учебно-тренировочной базе 3 пожарно-спасательной части 21 отряда федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю 40 мальчишек и девчонок в возрасте 8-10 лет состязались в скорости, силе и ловкости.

Организатором соревнований выступило Хабаровское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» при содействии Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, перед началом состязаний ребят ознакомили с полосой препятствий, которую предстояло преодолевать командам по четыре человека. Инструкторы объяснили, как правильно и безопасно пройти каждый этап.

На всех этапах ребятам помогали студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий.

Как отметили организаторы соревнований, проведение подобных мероприятий необходимо для формирования устойчивых навыков безопасного социального поведения.

Все участники соревнований были награждены медалями, дипломами и небольшими сувенирами.

ИСТОЧНИК KP.RU