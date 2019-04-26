Как ковалась победа: жители Хабаровского края проверили знания по истории Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-26T12:26:33+03:00

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В Хабаровском крае прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В регионе открылись 230 площадок, на которых, по предварительным подсчетам, более десяти тысячи жителей региона изъявили желание проверить свои знания.

- Это крайне необходимый тест для того, чтобы мы вспоминали историю своего Отечества, которая, к сожалению, в небольших объемах преподается в школах. Когда все меньше и меньше становится уважаемых участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, мы ставим задачу сохранения преемственности, восстановления исторической памяти, которую пытаются дискредитировать. Таким образом, мы вносим свой вклад для того, чтобы наша молодежь помнила и знала историю своего Отечества, - сказал Сергей Луговской, спикер Законодательной Думы Хабаровского края.

Больше всего площадок -29 - открылось в районе имени Лазо. Самой многочисленной по количеству людей, которые захотели проверить свои знания, стал Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет в Комсомольске. Там зарегистрировалось 370 человек.

Кстати, тест написали даже военнослужащие. В этом году их число составило 2,5 тысячи, тогда как прежде этот показатель был в десять раз меньше.

В Хабаровске одной из площадок стал зал заседаний краевого парламента. Здесь на вопросы теста ответили депутаты, школьники и молодые парламентарии.

В Хабаровске одной из площадок стал зал заседаний краевого парламентаФото: Законодательная дума Хабаровского края

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ

На решение теста давалось полчаса. Экзаменуемые должны были ответить на 30 вопросов, среди которых: когда состоялась первая личная встреча руководителей СССР, США и Великобритании; каким было решение Потсдамской конференции, и какую фамилию носила первая казахская женщина, которая была удостоена звания Героя Советского Союза.

- Не скажу, что мне было легко. Я пробовал решать ЕГЭ, так даже там вопросы были легче. В тесте по истории Великой Отечественной войны они более углубленные. Могу точно сказать, что правильно ответил где-то вопросов на шесть, - поделился Никита Столбин, ученик 10 класса гимназии номер три.

Стоит отметить, что основной упор в тесте делается на фамилии героев той самой страшной в истории человечества войны. В связи с этим возникли пожелания: немного разнообразить вопросы.

- Мне бы хотелось, чтобы в тесте были вопросы про марки оружия и техники, которые были легендами в Великой отечественной войне. Это ведь тоже была очень большая часть нашей победы, ведь голыми руками мы бы не отстояли Родину. Хотелось бы, чтобы в тесте были определены вехи в создании оборонной промышленности, ведь это же тоже кардинальным образом повлияло на ход Великой Отечественной войны. Только вдумайтесь: тысячи заводов в очень короткое время были переброшены за Урал, чтобы создать индустриальную мощь нашей державы, - отметил Вячеслав Корсаков, депутат Законодательной думы Хабаровского края.

Результаты теста будут известны в ближайшее время, как и количество людей, проверивших знания. Как отметили организаторы акции, с каждым годом жители Хабаровского края показывают себя все лучше и лучше, повышая свой уровень на балл-полтора.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проходит в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ «Каждый день горжусь Россией!», которая направлена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан. Региональным координатором теста в Хабаровском крае традиционно выступает Молодёжная общественная палата при Законодательной думе Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU