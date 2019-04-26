2019-04-26T11:34:12+03:00
Происшествия

Смертельный День всех влюбленных: в Хабаровском крае праздник закончился убийством

Двое мужчин пришли в гости к знакомой, но живым ушел из квартиры только один
Мария ИГНАТЬЕВА
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Смертельный День всех влюбленных: в Хабаровском крае праздник закончился убийствомСмертельный День всех влюбленных: в Хабаровском крае праздник закончился убийствомФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае в небольшом поселке Лососина в День всех влюбленных произошло убийство. В гости к местной жительнице пришли двое мужчин. Компания выпивала горячительные. В криминальной истории любовных нот нет.

- Мужчины вели себя не очень аккуратно, чем разозлили хозяйку дома. Она попросила гостей уйти. Один из них послушался и ушел из квартиры, второй стал спорить, - делятся деталями происшествия в СУ СК России по Хабаровскому краю. - В итоге женщина схватила нож и ударила знакомого в грудь, лезвие попало в сердце.

Гость умер на месте. Медики лишь констатировали факт смерти. Хозяйка жилья первое время отрицала свою вину, но потом все же призналась. Сдалась под тяжестью доказательств. Раньше проблем с законом у нее не было. А сейчас ее заключили под стражу. Грозит женщине до 15 лет лишения свободы. Обвиняют ее в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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