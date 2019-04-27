2019-04-27T02:26:25+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 27 апреля 2019 года: днем до +18, без осадков

В Хабаровский край и ЕАО пришла настоящая теплая весна
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погода в Хабаровске на 27 апреля 2019 года: днем до +18, без осадковПогода в Хабаровске на 27 апреля 2019 года: днем до +18, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане сегодня без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +18 +20.

В Хабаровске синоптики обещают погоду без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем 16-18 выше ноля.

В Бикине без осадков Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0 -2, днем +17 +19.

В Советской Гавани и Ванино ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +12 +14. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0 -2. Днем +16 +18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +16 +18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +10 +12.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Ночью -3 -5. Днем +5-+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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