2019-04-27T04:24:44+03:00
Общество

Амур у Хабаровска опустился до аномально низкого уровня

Из-за этого сообщение с левым берегом может быть нарушено
Александра ШОПЕНКО
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Амур у Хабаровска опустился до аномально низкого уровняАмур у Хабаровска опустился до аномально низкого уровняФото: Александра ШОПЕНКО
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В краевой столице сегодня, 27 апреля открывается речная навигация. Теплоходы начнут возить людей на левобережье, однако подходить будут не ко всем остановкам - уровень Амура не позволяет.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, уровень Амура в районе краевой столицы аномально низкий - минус 167 сантиметров. Из-за малой воды теплоходы могут подойти не ко всем пристаням.

- Перед стартом навигации по всем дачным направлениям мы пройдем на теплоходе, на борту которого будут технические специалисты и капитаны судов. Они осмотрят возможность подхода к остановкам и к вечеру у нас будет полная картина. Тога на речном вокзале будем объявлять пассажирам к каким пристаням теплоходы подойдут, а к каким не смогут, - сообщил Игорь Меерсон, руководитель ЗАО «Амурские речные перевозки».

Теплоходы будут ходить о островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. На маршрутах будет задействовано пять судов. Стоимость билета увеличится на пять процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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