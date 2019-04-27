2019-04-27T06:05:14+03:00
Общество

Новый терминал аэропорта в Хабаровске построен на 60 процентов

Объект строят более 600 человек и свыше 20 единиц техники
Александра ШОПЕНКО
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Новый терминал аэропорта в Хабаровске построен на 60 процентовНовый терминал аэропорта в Хабаровске построен на 60 процентовФото: Правительство Хабаровского края
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Новый терминал внутренних авиалиний продолжают возводить в хабаровском аэропорту. Уже завершены основные строительные работы - готов фасад, здание остеклено.

- Площадь нового терминала внутренних авиалиний 26 тысяч квадратных метров. Пропускная способность позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами 1,2 тысячи пассажиров в час и до трех миллионов человек ежегодно, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Для фундамента нового терминала использовано около одной тысячи свай, залито свыше 13 тысяч тонн бетона, использовано порядка 2,5 тысячи тонн арматуры и одной тысячи тонн металлоконструкций.

В данный момент идет отделка помещений, монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Почти завершена поставка систем обработки багажа и оборудования для досмотра, совсем скоро придут телескопические трапы. Параллельно обустраивается привокзальная площадь.

Строительство терминала идет по графику. Сдать объект в планах в октябре этого года.

Напомним, что терминал строится в рамках программы комплексного развития аэропорта на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций - 4,9 миллиарда рублей, 3,9 миллиарда из них - кредитные. Цель - создание на базе хабаровского аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока. Носить он будет имя адмирала Геннадия Невельского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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