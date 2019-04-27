СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-27T07:43:45+03:00

Теплоходы смогут пройти только по трем маршрутам из-за обмелевшего Амура в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

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Технический рейс выполнили специалисты по речным перевозкам накануне открытия навигации по Амуру, которая стартовала сегодня, 27 апреля. Новости неутешительные: теплоходы будут ходить только по трем маршрутам из-за низкого уровня воды в реке.

По маршруту «Речной вокзал – Километры» суда поедут до остановок «поселок Уссурийский», «4 и 5 километры». Пункты «6,7,9,10 километры» закрыты из-за песчаных отмелей.

Теплоходы, курсирующие по маршруту «Речной вокзал – Садовая-2» будут останавливаться на «Телегино», «Речной», «Строительной», «Садовой-2». Остановка «Дубки» закрыта также по причине появления песчаной отмели.

Следуя по маршруту «Речной вокзал – протока Осиновая – Парус», теплоходы будут причаливать к остановкам «Дачная», «13 км», «Владимировка», «Березка», «протока Осиновая». Не смогут подойти суда к остановкам «Русь», «Парус».

Из-за аномально низкого уровня Амура пока закрыты маршруты «Речной вокзал – Садовая-1», «Речной вокзал – Новокаменка», «Речной вокзал – Победа (по рекам Тунгуска и Кур)».

Актуальную информацию о движении теплоходов можно узнать по номеру телефона: 8-924-310-61-39. Работать диспетчерская, как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, будет круглосуточно.

Уровень Амура у Хабаровска 25 апреля сосатвлял минус 167 сантиметров. Через день воды в реке опустилась еще на три сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU