Теплоходы смогут пройти только по трем маршрутам из-за обмелевшего Амура в Хабаровске
Технический рейс выполнили специалисты по речным перевозкам накануне открытия навигации по Амуру, которая стартовала сегодня, 27 апреля. Новости неутешительные: теплоходы будут ходить только по трем маршрутам из-за низкого уровня воды в реке.
По маршруту «Речной вокзал – Километры» суда поедут до остановок «поселок Уссурийский», «4 и 5 километры». Пункты «6,7,9,10 километры» закрыты из-за песчаных отмелей.
Теплоходы, курсирующие по маршруту «Речной вокзал – Садовая-2» будут останавливаться на «Телегино», «Речной», «Строительной», «Садовой-2». Остановка «Дубки» закрыта также по причине появления песчаной отмели.
Следуя по маршруту «Речной вокзал – протока Осиновая – Парус», теплоходы будут причаливать к остановкам «Дачная», «13 км», «Владимировка», «Березка», «протока Осиновая». Не смогут подойти суда к остановкам «Русь», «Парус».
Из-за аномально низкого уровня Амура пока закрыты маршруты «Речной вокзал – Садовая-1», «Речной вокзал – Новокаменка», «Речной вокзал – Победа (по рекам Тунгуска и Кур)».
Актуальную информацию о движении теплоходов можно узнать по номеру телефона: 8-924-310-61-39. Работать диспетчерская, как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, будет круглосуточно.
Уровень Амура у Хабаровска 25 апреля сосатвлял минус 167 сантиметров. Через день воды в реке опустилась еще на три сантиметра.
ИСТОЧНИК KP.RU