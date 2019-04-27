Мэрия взяла под контроль шиномонтажки в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-27T09:19:39+03:00

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Власти краевой столицы держат на контроле работу автомастерских. На прошлой неделе на Сунгарийской улице была найдена шиномонтажка, которая незаконно находится на городской земле. Недавно обнаружили автомастерскую, владелец которой не платит налоги.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, налоги не платил хозяин шиномонтажки, которая находится на Станционной улице. Теперь автомастерскую будут проверять надзорные органы.

- Индивидуальные предприниматели, которые владеют шиномонтажными станциями, могут применять патентную систему налогообложения при условии, что средняя численность наемных работников не превышает 15 человек. Плюс такой системы в том, что в налоговые органы не нужно подавать декларацию, - прокомментировал Михаил Смирнов, главный специалист экономического сектора комитета по управлению Железнодорожным районом.

Он отметил, что предприниматели, перешедшие на такую систему, освобождаются от уплаты НДФЛ, налога на имущество физлиц и НДС. Он заменен одним налогом - за выданный патент

ИСТОЧНИК KP.RU