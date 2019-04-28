2019-04-28T04:40:18+03:00
Общество

Пасхальные пироги раздадут в Хабаровске

Угощения традиционно будут переданы нуждающимся
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пасхальные пироги раздадут в ХабаровскеПасхальные пироги раздадут в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На набережной Амура в краевой столице пройдет традиционная благотворительная акция «Пасхальный пирог». Отведать праздничное угощение сможет любой желающий. Часть куличей и Пирогово будет передана людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Благотворительная акция, как рассказали в информационном отделе Хабаровской епархии, пройдет 5 мая 2019 года. Организаторы призывают жителей и гостей краевой столицы принять в ней участие и приносить испеченные своими руками пироги и куличи по адресу: улица Шевченко, дом 9, офис 301. Принимать праздничные угощения будут в субботу, 4 мая, с 13:00 до 17:00.

В епархии отметили, что раздавать пироги и куличи будут на Пасхальном фестивале. Часть собранных праздничных угощений передадут в центры социальной помощи краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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