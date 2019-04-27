Стали известны имена погибших в крушении самолета под Хабаровском
По Хабаровском в районе аэродрома «Калинка» в лесополосу упал частный легкомоторный самолет Як-18. На борту воздушного судна было два человека, оба погибли.
На борту самолета находились пилот и владелец самолета Сергей Ланкин и летчик первого класса, пилот-инструктор Владимир Левшин, который являлся президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока. В прошлые годы он возглавлял «Бессмертную эскадрилью».
Предыдущий президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Игорь Турик погиб в 2018 году при крушении спортивного самолета в Подмосковье.
По какой причине два профессионала разбились - предстоит выяснить следователям. Уголовное дело уже возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».
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ИСТОЧНИК KP.RU