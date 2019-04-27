СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-27T11:27:09+03:00

Стали известны имена погибших в крушении самолета под Хабаровском Фото: Социальные сети

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По Хабаровском в районе аэродрома «Калинка» в лесополосу упал частный легкомоторный самолет Як-18. На борту воздушного судна было два человека, оба погибли.

На борту самолета находились пилот и владелец самолета Сергей Ланкин и летчик первого класса, пилот-инструктор Владимир Левшин, который являлся президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока. В прошлые годы он возглавлял «Бессмертную эскадрилью».

Предыдущий президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Игорь Турик погиб в 2018 году при крушении спортивного самолета в Подмосковье.

По какой причине два профессионала разбились - предстоит выяснить следователям. Уголовное дело уже возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU