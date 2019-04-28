СЕГОДНЯ 03:27 2019-04-28T03:27:07+03:00

Погода в Хабаровске на 28 апреля 2019 года: днем до +21 градуса, без осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В воскресенье в краевом центре продолжают "нагреваться" высокие температуры

Изменить размер текста: A A

Как сообщают синоптики, сегодня в Хабаровске без осадков. Ночью +4+6 градусов, днем +19+21 градус. Ветер в краевом центре преимущественно юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Без осадков и в Николаевске-на-Амуре. Ночные температуры варьируются в пределах 0+2 градусов, днем температуры воздуха прогреются до +11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ночью 0+2 градуса, днем +17+19 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Небольшой дождь прогнозируют и в Советской Гавани. Ночью 0+2 градусов, днем +14+16 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

Без осадков в Биробиджан. Ночью +2+4 градусов, днем +18+20 градусов. Ветер юго-западный 4-9 градусов.

Небольшой дождь возможен и в Бикине. Ночью +1+3 градусов, днем +17+19 градусов. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU