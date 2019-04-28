2019-04-28T06:39:00+03:00
Общество

"Пожарным вальсом" встретили 370-летие пожарной охраны в Хабаровске

В одной из "танцующих" пожарных машин не было водителя за рулем
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"Пожарным вальсом" встретили 370-летие пожарной охраны в Хабаровске. Фото Алексея Павлюка."Пожарным вальсом" встретили 370-летие пожарной охраны в Хабаровске. Фото Алексея Павлюка.
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Накануне воскресенья на площадке перед ареной «Ерофей» прошел праздник, посвященный 370–летию пожарной охраны России. Подробности в репортаже нашего корреспондента Алексея Павлюка.

Впервые организаторы праздника представили «пожарный вальс». Зрители заворожено смотрели на то, как крупногабаритные пожарные автомобили лавировали по площадке. В одной из машин отсутствовал водитель – с помощью веревки, привязанной к рулю, храбрый пожарный направлял транспорт в нужную сторону.

Не менее интересной стала демонстрация операции по спасению человека из машины, попавшего в условную аварию. Используя гидравлический инструмент спасатели сняли крышу и аккуратно уложили пострадавшего на носилки, а затем с помощью специального шланга облили машину пеной.

Еще больше эмоций было, когда представили «танцующие фонтаны» и десятки жителей, не послушав совета организаторов, отойти подальше, промокли под каплями воды.

- Интересно очень. Жаль, намокли. – смеется жительница города Валерия Синицкая – Красиво, но надо было смотреть с другой стороны, а то ветер подул и забрызгал. Но в целом, все весело. Неплохо пожарные отмечают свой профессиональный праздник.

Особым местом сбора стала пожарная техника (ее насчитывалось около 13 единиц) – дети наслаждались всеми доступными возможностями – карабкались по лестницам, залезали в кабины, сигналили и включали сирену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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