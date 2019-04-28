2019-04-28T13:21:26+03:00
Происшествия

В Хабаровске металлист обокрал хозяйку дачи, представившись ее родственником

Имущество три друга сдали в пункт приема, а вырученные деньги потратили на развлечения
Кристина ГРИН
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В Хабаровске три друга-металлиста обокрали хозяйку дачи, представившись ее родственникомВ Хабаровске три друга-металлиста обокрали хозяйку дачи, представившись ее родственникомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Накануне в отделение полиции Хабаровска обратилась местная жительница, которая является владелицей дачного участка в товариществе Железнодорожного района. Она рассказала оперативникам о том, что неизвестные вывезли металлический бак и чугунную ванну. Ущерб от кражи объемных металлических изделий хабаровчанка оценила в 70 тысяч рублей.

Полицейские начали расследование. По подозрению в совершении преступления они задержали трех приятелей. Никто из них раннее не попадал в поле зрения полиции. Оступился сперва один из них, которых арендовал грузовую машину и сказал, что он - родственник владелицы имущества.

- Похищенное фигуранты сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратили на развлечения, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество оперативники вернули законной владелице.

В отношении всех трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За кражу каждому из них грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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