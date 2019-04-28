Когда носить погоны – призвание: полицейский спас человека, едва не погибшего в горящем доме в Комсомольске

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-28T14:21:58+03:00

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Героя зовут Александр Корсунов. Работает он капитаном полиции в Комсомольске-на-Амуре. Неожиданно для себя он стал очевидцев чрезвычайного происшествия. В этот день он был дома, решил немного отдохнуть во время обеденного перерыва. Внезапно в окне он увидел густые клубы черного дыма, выходящие из соседского частного дома. Александр был уверен, что в доме был человек, поэтому с присущей полицейскому оперативностью, позвонил в дежурную часть ГИБДД. А сам правоохранитель бросился на помощь соседу.

- В этот момент две постройки горели открытым огнем. Зная, что в доме находится человек, полицейский выбил стекло в окне и помог мужчине выбраться наружу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -Прибывший по вызову пожарный расчет ликвидировал возгорание.

В ведомстве также отметили, что капитан полиции Александр Корсун, который является командиром второй роты дорожно-патрульной службы в городе Юности спас жизнь своему соседу. Вот, что значит, когда полицейский - не просто профессия, а твое призвание.

ИСТОЧНИК KP.RU