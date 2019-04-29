СЕГОДНЯ 03:24 2019-04-29T03:24:49+03:00

Пламени не дали уничтожить целый дом с семьей в ЕАО Фото: Артем КИЛЬКИН

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Жертвами пожара стала семья из Смидовичского района. Пламя возникло в хозяйственной постройке, заметили его сами хозяева, которые вовремя успели отреагировать. Они вызвали огнеборцев. Прибывшие пожарные успели приструнить огненную стихию и не дали пламени перекинуть на жилой дом.

- Происшествие случилось в поселке Соцгородок. На помощь пострадавшим поспешили сотрудники четвертой пожарно-спасательной части и пожарного поста Волочаевка-2 в составе пяти человек и двух единиц техники. При пожаре никто из людей не пострадал. В одной из комнат зафиксировали задымление и запах гари, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудники пожарной инспекции пока выясняют обстоятельства и причины пожара. По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправного состояния холодильника. Специалистам также предстоит оценить ущерб, причиненный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU