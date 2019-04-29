2019-04-29T03:24:49+03:00
Происшествия

Пламени не дали уничтожить целый дом с семьей в ЕАО

Предположительно, возгорание случилось из-за неисправного холодильника
Ольга КИВА
Поделиться:
Пламени не дали уничтожить целый дом с семьей в ЕАОПламени не дали уничтожить целый дом с семьей в ЕАОФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Жертвами пожара стала семья из Смидовичского района. Пламя возникло в хозяйственной постройке, заметили его сами хозяева, которые вовремя успели отреагировать. Они вызвали огнеборцев. Прибывшие пожарные успели приструнить огненную стихию и не дали пламени перекинуть на жилой дом.

- Происшествие случилось в поселке Соцгородок. На помощь пострадавшим поспешили сотрудники четвертой пожарно-спасательной части и пожарного поста Волочаевка-2 в составе пяти человек и двух единиц техники. При пожаре никто из людей не пострадал. В одной из комнат зафиксировали задымление и запах гари, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудники пожарной инспекции пока выясняют обстоятельства и причины пожара. По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправного состояния холодильника. Специалистам также предстоит оценить ущерб, причиненный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инвалиды-колясочники не могли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска
Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги
Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов
Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой
Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам
Юнармейцы в Хабаровске встретились с ветераном Великой Отечественной войны
Погода в Хабаровске на 29 апреля 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Несколько землетрясений зафиксировали у берегов Камчатки за сутки
Когда носить погоны – призвание: полицейский спас человека, едва не погибшего в горящем доме в Комсомольске
В Хабаровске металлист обокрал хозяйку дачи, представившись ее родственником
В Хабаровском крае Почта России объявила о режиме работы в праздничные майские дни
"Пожарным вальсом" встретили 370-летие пожарной охраны в Хабаровске
Пасхальные пироги раздадут в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 28 апреля 2019 года: днем до +21 градуса, без осадков
Следователи рассматривают три версии крушения самолета на аэродроме «Калинка»
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском, несмотря на крушение Як-18
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета под Хабаровском
Мэрия взяла под контроль шиномонтажки в Хабаровске
Теплоходы смогут пройти только по трем маршрутам из-за обмелевшего Амура в Хабаровске
Новый терминал аэропорта в Хабаровске построен на 60 процентов
Амур у Хабаровска опустился до аномально низкого уровня
Погода в Хабаровске на 27 апреля 2019 года: днем до +18, без осадков
Смертельный День всех влюбленных: в Хабаровском крае праздник закончился убийством
Как ковалась победа: жители Хабаровского края проверили знания по истории Великой Отечественной войны