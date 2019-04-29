2019-04-29T04:55:57+03:00
Политика

Юнармейцы в Хабаровске встретились с ветераном Великой Отечественной войны

Побеседовать с героем ребята смогли во время проекта «Диалоги с героями»
Ольга КИВА
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Юнармейцы в Хабаровске встретились с ветераном Великой Отечественной войныЮнармейцы в Хабаровске встретились с ветераном Великой Отечественной войныФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Юнармейцы в Хабаровске накануне Дня Победы встретились с ветераном Великой Отечественной войны. Ребята смогли расспросить полковника в отставке Николая Казаченко о боевом прошлом и узнать много интересного из уст непосредственного участника боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, для ребят также организовали встречу с военнослужащими ВВО. Мероприятие устроили в Центре Патриотического Воспитания в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями» .

Среди приглашенных гостей были начальник штаба объединения ПВО и авиации округа Герой России генерал-майор Игорь Нерестюк, военнослужащие соединения специального назначения младшие сержанты Андрей Жижин и Денис Романчев, врио заместителя командира соединения армейской авиации по военно-политической работе майор Александр Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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