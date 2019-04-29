2019-04-29T04:54:04+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 29 апреля 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков

Небольшой дождь ожидается в Биробиджане
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 29 апреля 2019 года: днем до +22 градуса, без осадковПогода в Хабаровске на 29 апреля 2019 года: днем до +22 градуса, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Обширный антициклон накрыл Хабаровский край и Еврейскую автономию, а ещё Приморье, Сахалин, Курилы, Охотское море, Камчатку, север Японии и северо-восток Китая. Область высокого атмосферного давления принесла с собой высокие температуры. В южных районах некоторые уже осмелели и ходят в футболках.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.

В Хабаровске без осадков. Ветер преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+22.

В Бикине без осадков.Ветер возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +19+21.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +13+15.

В Охотске возможны небольшие осадки. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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