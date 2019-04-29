2019-04-29T05:51:11+03:00
Происшествия

Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги

По версии следствия, парень наведался к ней в гости и стащил украшение
Ольга КИВА
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Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подругиМолодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подругиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Хабаровска не досчиталась у себя в квартире одного браслета. Украшение из золота, со слов потерпевшей, стоило 25 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что ранее к ней в гости несколько раз приходил ее 25-летний приятель, который прежде жил вместе с ней в квартире.

- Оперативники установили, что именно этот знакомый и оказался причастен к исчезновению драгоценности. Молодой человек знал, где его бывшая пассия хранит украшения, поэтому без труда достал браслет и ушел вместе с ним, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Приятеля задержали и допросили. Подозреваемый признался, что продал драгоценность, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если его вину докажут в суде, то он рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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