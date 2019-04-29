2019-04-29T04:53:25+03:00
Общество

Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам

Желающие могут ответить на вопросы и сразу ознакомиться с результатами
Ольга КИВА
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Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанамОб антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанамФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в опросе, связанном с применением антикоррупционных мер. Это поможет дать оценку эффективности предупреждения и профилактики нарушений коррупционной направленности. В мероприятии участвуют жители из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов.

- Желающим участвовать в социологическом опросе нужно перейти по ссылке и ответить на ряд вопросов. Когда участник отметит все ответы в перечне, можно будет сразу посмотреть результаты опроса, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в опросном листе также необходимо будет заполнить информацию о самом участнике опроса. Например, указать пол, возраст, образование, семейное положение, уровень достатка, населенный пункт и другие данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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