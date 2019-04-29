2019-04-29T04:52:43+03:00
Происшествия

Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой

Владелец «железного коня» не рассчитал дистанцию и врезался в Mazda Demio
Ольга КИВА
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Накануне, 28 апреля, в Хабаровске произошла авария, участниками которой стали мотоциклист и автолюбитель. По предварительной информации, происшествие случилось из-за того, что владелец «железного коня» не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль Mazda Demio, который ехал перед ним.

- Дорожная авария случилась днем в районе дома 65 по улице Павла Морозова. В результате пострадал только мотоциклист. Врачи диагностировали у него ушибленную рану лица, ушиб грудной клетки и ушибленную рану подбородка, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

В отношении мотоциклиста составили административный протокол за отсутствие страховки, а также вынесли определение за нарушение правил дорожного движения и вождение в нетрезвом виде. За рулем иномарки находилась девушка, стаж вождения которой составляет чуть больше трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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