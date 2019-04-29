2019-04-29T04:47:51+03:00
Общество

Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов

Заявки от участников будут принимать до 3 октября 2019 года
Ольга КИВА
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Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистовВопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае стартовал региональный тур Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Одна из целей этого мероприятия – поддержка проекта «Десятилетие детства», который стартовал в 2018 году.

- Сегодня существует острая потребность в материалах СМИ, содержащих анализ восприятия в современном мире проблем детского и семейного неблагополучия. Также не хватает информации о значимости доброжелательного отношения к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, примеры неравнодушия, ответственного родительства, опыт семейного воспитания, передающих позитивный образ многодетных семей, приемных семей и семей с особенными детьми, – прокомментировала Виктория Трегубенко, детский омбудсмен в Хабаровском крае.

Во время конкурса определят победителей в трех номинациях - планета «Семья», «Дорогой безграничных возможностей» и «Работа над ошибками». Также особо успешные публикации отметят в специальных номинациях - «11 цифр доверия», «Я – родитель», «Жизнь замечательных семей» и «Право голоса».

Потенциальным конкурсантам нужно предоставить на суд жюри печатные и интернет-публикации, аудио- и видеосюжеты по тематикам, созданные журналистами и размещенные в средствах массовой информации с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Заявки от участников принимают по электронной почте vfokuse27@mail.ru до 3 октября 2019 года включительно. Более подробная информация размещена на сайте www.fond-detyam.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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