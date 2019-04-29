Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Жуткая авария случилась в минувшее воскресенье, 28 апреля, в краевой столице. Две иномарки, двигающиеся в противоположном направлении, оказались на одной полосе. Предварительно известно, что водитель машины Mazda Demio выехал на «встречку» и врезался в автомобиль марки Toyota Corollа.
- В результате дорожной аварии пострадали водитель и два пассажира второй иномарки. Одному из пострадавших было только три года. У малыша диагностировали множественные ушибы и ссадины головы. За рулем Toyota Corollа находилась женщина, которая получила права в 2018 году. На момент происшествия она была трезва, - рассказал информированный источник.
По предварительным данным, личность автолюбителя, который управлял машиной Mazda Demio, пока не установили. Административные протокол в отношении него уже составили за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и за нарушение правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU