Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей

СЕГОДНЯ 05:14 2019-04-29T05:14:08+03:00

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Жуткая авария случилась в минувшее воскресенье, 28 апреля, в краевой столице. Две иномарки, двигающиеся в противоположном направлении, оказались на одной полосе. Предварительно известно, что водитель машины Mazda Demio выехал на «встречку» и врезался в автомобиль марки Toyota Corollа.

- В результате дорожной аварии пострадали водитель и два пассажира второй иномарки. Одному из пострадавших было только три года. У малыша диагностировали множественные ушибы и ссадины головы. За рулем Toyota Corollа находилась женщина, которая получила права в 2018 году. На момент происшествия она была трезва, - рассказал информированный источник.

По предварительным данным, личность автолюбителя, который управлял машиной Mazda Demio, пока не установили. Административные протокол в отношении него уже составили за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU