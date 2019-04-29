2019-04-29T06:19:33+03:00
Общество

Инвалиды-колясочники не могли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска

Дверные проемы были узкими, не работали кнопки вызова персонала
Ольга КИВА
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Инвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре ХабаровскаИнвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре ХабаровскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одно из кафе в Хабаровске не прошло проверку прокуратуры. С инспекцией служители закона пришли в заведение после обращения, поступившего от горожанки. Заявительница сообщала, что попасть в помещение получается с трудом, потому что дверные проемы слишком узкие.

- Во время проверки также обнаружили, что в кафе нет информационной мнемосхемы, не работают кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников. Данную ситуацию расценили как нарушение требований законодательства о социальной защите инвалидов в части создания доступной среды для маломобильных групп, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как результат нарушителей обязали исправить выявленные недочеты, с чем владельцы кафе уже справились. Одним представлением об устранении нарушений дело не обошлось. Компанию также привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. В качестве наказания бизнесмена вынесли предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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