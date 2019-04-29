У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травы

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-29T06:47:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае минувшие выходные, 27 и 28 апреля, прошли не очень спокойно для пожарных. Огнеборцы за два дня в общей сложности выезжали на тушение палов более 200 раз. При этом в восьми районах края, а также в столице региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

- Как правило, причина палов – банальная халатность самих людей. Огонь по траве добирается до леса, может перекинуться и на близлежащие постройки. С начала года пламя уничтожило несколько десятков дач, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Отметим, что чаще всего горит трава в Амурском, имени Лазо, Нанайском, Ульчском и Хабаровском районах. К слову, в 2012 году из-за пала, причиной которого был непотушенный костер, чуть не сгорело село Чекунда в Верхнебуреинском районе.

Жителей Хабаровского края убедительно просят не разводить костры и не вести открытые огневые работы, особенно на территориях, где действует особый противопожарный режим. В противном случае нарушителям грозит штраф - для физических лиц от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от шести до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Если нарушители действуют на территориях, где действует особый режим, то физические лица заплатят от двух до четырех тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 30 тысяч рублей, юридические – от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU