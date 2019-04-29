2019-04-29T06:47:28+03:00
Происшествия

У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травы

Огнеборцы выезжали на тушение палов более 200 раз
Ольга КИВА
Поделиться:
У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травыУ пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае минувшие выходные, 27 и 28 апреля, прошли не очень спокойно для пожарных. Огнеборцы за два дня в общей сложности выезжали на тушение палов более 200 раз. При этом в восьми районах края, а также в столице региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

- Как правило, причина палов – банальная халатность самих людей. Огонь по траве добирается до леса, может перекинуться и на близлежащие постройки. С начала года пламя уничтожило несколько десятков дач, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Отметим, что чаще всего горит трава в Амурском, имени Лазо, Нанайском, Ульчском и Хабаровском районах. К слову, в 2012 году из-за пала, причиной которого был непотушенный костер, чуть не сгорело село Чекунда в Верхнебуреинском районе.

Жителей Хабаровского края убедительно просят не разводить костры и не вести открытые огневые работы, особенно на территориях, где действует особый противопожарный режим. В противном случае нарушителям грозит штраф - для физических лиц от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от шести до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Если нарушители действуют на территориях, где действует особый режим, то физические лица заплатят от двух до четырех тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 30 тысяч рублей, юридические – от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске с 6 мая начнутся отключения воды
Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского края
Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов
Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhone
Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу
Народных дружинников в Хабаровском крае собираются поощрять
Инвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска
Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги
Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов
Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой
Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам