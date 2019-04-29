Народных дружинников в Хабаровском крае собираются поощрять

СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-29T07:21:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске обсудили меры поддержки добровольцев, вступивших в ряды народной дружины. На сегодняшний день участники этого движения бескорыстно тратят свое время на то, чтобы охранять общественный порядок. Такую самоотверженность решили поощрить и разработали проект, согласно которому дружинники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Также в планах разработать систему грантовой поддержки.

- Эти меры помогут привлечь еще больше людей в ряды народной дружины. На сегодняшний день насчитывают 118 добровольцев, набор желающих продолжается в краевой столице, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в прошлом году добровольцы помогли полицейским в охране общественного порядка на 48 массовых мероприятиях. Дружинники обеспечивали безопасность на чемпионате мира по хоккею с мячом, на майских праздниках и во время празднования Дня города, участвовали в рейдах по пресечению незаконной торговли алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU