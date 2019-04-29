Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу
В Хабаровске осудили похитителя дизельного топлива. По материалам дела, фигурант вместе с подельниками пробрался на территорию предприятия и умудрился слить больше двух тонн нефтепродукта. При этом топливо злоумышленники похищали в период с января по март 2018 года.
- В общей сложности на продаже краденого нефтепродукта осужденный успел заработать больше 120 тысяч рублей. Его вину в совершенном преступлении успешно доказали в суде во время слушаний. Служители Фемиды уже зачитали фигуранту приговор, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на срок в четыре года. Правда, наказание фигуранту назначили условное. Служители Фемиды учли, что подсудимый полностью признал свою вину, частично погасил ущерб и помогал в раскрытии преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU