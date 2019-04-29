2019-04-29T07:58:49+03:00
Происшествия

Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу

За несколько месяцев фигурант похитил более двух тонн нефтепродукта
Ольга КИВА
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Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливуВор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудили похитителя дизельного топлива. По материалам дела, фигурант вместе с подельниками пробрался на территорию предприятия и умудрился слить больше двух тонн нефтепродукта. При этом топливо злоумышленники похищали в период с января по март 2018 года.

- В общей сложности на продаже краденого нефтепродукта осужденный успел заработать больше 120 тысяч рублей. Его вину в совершенном преступлении успешно доказали в суде во время слушаний. Служители Фемиды уже зачитали фигуранту приговор, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на срок в четыре года. Правда, наказание фигуранту назначили условное. Служители Фемиды учли, что подсудимый полностью признал свою вину, частично погасил ущерб и помогал в раскрытии преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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