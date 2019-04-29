2019-04-29T09:23:09+03:00
Общество

Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhone

Телефон, как выяснилось, нельзя было отремонтировать по гарантии
Ольга КИВА
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Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhoneХабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhoneФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Хабаровске ушлый предприниматель догадался, что продавать подержанные телефоны можно, выдав их за новые. При этом бизнесмен не рассчитывал на то, что слишком дотошный покупатель выяснит правду, и ему придется понести наказание за свой обман.

- Торговец продал телефон марки iPhone. Когда гаджет сломался, отремонтировать его по гарантии не получалось, потому что активация приобретенного мобильного телефона прошла гораздо раньше даты его приобретения. Это значит, что права на сервисное обслуживание покупатель лишался, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора в Хабаровском крае.

Разбирательства в отношении нечестного предпринимателя закончились тем, что в его работе обнаружили еще недочеты, например, отсутствие документа, подтверждающего соответствие товара установленным требованиям. В итоге торговцу пришлось раскошелиться на 120 тысяч, из которых 38 тысяч получил обманутый потребитель, остальная сумма – это штраф и возмещение морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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