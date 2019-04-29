2019-04-29T09:45:54+03:00
Общество

Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского края

Снова принимать гостей сотрудники «Большехехцирского» смогут после 5 мая
Ольга КИВА
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Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского краяЛес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В одной из особо охраняемых природных территорий Хабаровского края провели акарицидную обработку экологических троп. От клещей обезопасили заповедник под названием «Большехехцирский». Это необходимая мера, чтобы защитить посетителей таежного комплекса от кровососов, которые могут быть переносчиками вируса клещевого энцефалита.

- Это опасное для человека заболевание, которое встречается весной и летом, с пиком в мае-июне и августе-сентябре, когда клещи высокоактивны. Для обработки территории используют безопасные для человека препараты, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Сотрудники «Большехехцирского» будут рады встрече с гостями на познавательных экскурсиях после 5 мая. Также горожан призывают быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Огонь, возникший из одной искры, может уничтожить лес целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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