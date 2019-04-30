2019-04-30T02:33:46+03:00
Дом. Семья

Хабаровчане помогут определиться с местом жительства тигрицы Тайги

Для этого нужно просто проголосовать
Ольга КИВА
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Хабаровчане помогут определиться с местом жительства тигрицы Тайги ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяХабаровчане помогут определиться с местом жительства тигрицы Тайги ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровском крае 25 апреля стартовал опрос среди населения о месте размещения тигрицы по имени Тайга. Хищница до сих пор находится в собственности региона, однако вопрос о ее проживании буквально повис в воздухе. В связи с этим жителей края просят высказать свое мнение о том, где же все-таки должна жить дикая кошка.

- Чтобы участвовать в опросе, нужно заполнить форму. Ее можно найти, если перейти по ссылке. Голосование продлится до 1 июля 2019 года. Итоги опубликуют на официальном сайте министерства культуры края и зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева, - прокомментировали в региональном министерстве культуры.

Напомним, что тигрицу Тайгу включили в программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Она – родная сестра тигра Амура, который прославился на весь мир после того, как подружился с козлом Тимуром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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