На Сахалине бомж приставал к шестилетнему мальчику

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-29T12:32:07+03:00

По версии следствия, мужчина подкараулил ребенка в подъезде и совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего

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Житель Южно-Сахалинска обратился в полицию и рассказал, что к его шестилетнему сыну приставал неизвестный мужчина. Происшествие случилось в подъезде дома, расположенного на улице Комсомольской. По версии следствия, бомж подкараулил мальчика и совершил в отношении него иные действия сексуального характера.

- Оперативники отреагировали на заявление и вскоре вышли на подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности. Им оказался 32-летний мужчина, в прошлом которого не одна судимость. В отношении него уже возбудили уголовное дело. На время разбирательств задержанный будет находиться под стражей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

На сегодняшний день расследование этого инцидента продолжается. Правоохранители собирают доказательства, проводят необходимые процессуальные действия. Дальше судьбу фигуранта будут решать на судебном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU