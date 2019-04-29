2019-04-29T12:14:57+03:00
Общество

Хабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиаде

Ребята стали призерами по 10 предметам
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиадеХабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиадеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае чествуют школьников, которые стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Ребята продемонстрировали блестящие знания по 10 предметам. Всего в заключительном этапе участвовали 32 старшеклассника, из них отличились 20 учеников.

- Абсолютным победителем по физической культуре стал ученик 11 класса военно-морского лицея Хабаровска Вадим Шабров. В этой же дисциплине хорошие результаты показали еще пять школьников. Два человека взяли призовые места по предмету «Искусство», два школьника - по немецкому языку и все четверо, участвующих от края в олимпиаде по китайскому языку, также стали призерами, - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Напомним, что победители Всероссийской олимпиады имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине бомж приставал к шестилетнему мальчику
Самолет Як-18 упал под Хабаровском после взлета – следователи
Избирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском крае
Комсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпица
В Хабаровске с 6 мая начнутся отключения воды
Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского края
Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов
Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhone
Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу
Народных дружинников в Хабаровском крае собираются поощрять
У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травы
Инвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска
Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги
Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов
Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой
Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам