Хабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиаде

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-29T12:14:57+03:00

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В Хабаровском крае чествуют школьников, которые стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Ребята продемонстрировали блестящие знания по 10 предметам. Всего в заключительном этапе участвовали 32 старшеклассника, из них отличились 20 учеников.

- Абсолютным победителем по физической культуре стал ученик 11 класса военно-морского лицея Хабаровска Вадим Шабров. В этой же дисциплине хорошие результаты показали еще пять школьников. Два человека взяли призовые места по предмету «Искусство», два школьника - по немецкому языку и все четверо, участвующих от края в олимпиаде по китайскому языку, также стали призерами, - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Напомним, что победители Всероссийской олимпиады имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU