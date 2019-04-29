В Хабаровске с 6 мая начнутся отключения воды

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-29T09:56:35+03:00

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В краевой столице с 6 мая начнутся отключения горячей воды. Это связно с проведением гидравлических испытаний, которыми заканчивается отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания», по графику с 6 по 8 мая горячее водоснабжения отключат у потребителей в Кировском районе в границах улиц Амурский бульвар-Джамбула-Металлистов-Тихоокеанская-Истомина-Амурский бульвар. Также без коммунального ресурса останутся жители домов Центрального района в границах улиц Амурский бульвар-Шеронова-Ленина от площади Блюхера до Шевченко-Гамарника (нечетная сторона). В Индустриальном районе без воды останутся многоквартирники в границах улиц Калинина-переулок Доступный-Волочаевская-Гамарника (четная сторона).

Следующий этап отключения пройдет с 13 по 17 мая. Отключения коснутся Индустриального района (за исключением квартала домов от пер. Доступного до ул. Гамарника), Центрального в границах улиц Гамарника (четная сторона)-Карла Маркса-Гоголя, а также Железнодорожного - район «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, район ул. Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка и Ракитное.

С 13 по 19 мая отключат горячую воду у потребителей села Некрасовка в связи с испытаниями трубопроводов и ремонтом на Некрасовской котельной. С 20 мая по 24 мая водоснабжения не будет в Краснофлотском, частично в Центральном в границах улиц - Амурский бульвар-Ленинградская-Ленина-Постышева, в Кировском - в границах улиц Амурский бульвар-Шмидта-Шелеста-Воронежская-Ленинградская, а также в Железнодорожном, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1).

Последнее отключение будет с 20 по 26 мая горячее водоснабжение будет по улице имени Подгаева.

ИСТОЧНИК KP.RU