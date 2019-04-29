2019-04-29T11:19:42+03:00
Общество

Избирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском крае

Бесплатное эфирное время для кандидатов теперь будут выделять не всем
Ольга КИВА
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Избирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском краеИзбирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском краеФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Избирательный кодекс Хабаровского края претерпел изменения. Поправки внесли после обсуждения предложений, представленных Центральной избирательной комиссии России.

Как сообщили в региональной Законодательной думе, ранее избирательное объединение, выдвинувшее на ближайших предыдущих соответствующих выборах список кандидатов, не вправе было использовать бесплатное эфирное время на телевидении и радио при определенных условиях. Такой возможности лишались кандидаты, получившие менее двух процентов голосов избирателей, принявшие участие в голосовании, и допущенные к распределению депутатских мандатов. Также права на бесплатный эфир лишались кандидаты, которые не были избраны и набрали менее двух процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Сейчас предусмотрели возможность бесплатного выступления в печатных изданиях, на телевидении и радио для всех избирательных объединений и кандидатов, участвующих в выборах.

Кроме того, согласно поправкам, если депутат не сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, мандат переходит следующему кандидату из той же региональной группы кандидатов. Отметим, что до внесения поправки высвобожденный мандат выбывал из группы и переходил в другую региональную группу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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