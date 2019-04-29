СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-29T12:01:53+03:00

Самолет Як-18 упал под Хабаровском после взлета – следователи. Фото: Дальневосточное СУТ Следственного комитета России

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В субботу, 27 апреля, около 15:10 в районе аэродрома «Калинка» рухнул легкомоторный самолет Як-18. Оказалось, что в конструкцию воздушного судна вносили изменения. В авиакатастрофе погибли владелец самолета Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, который был идейным вдохновителем акции «Бессмертная эскадрилья».

Як-18 упал после взлета с посадочной полосы аэродрома «Калинка». Следователи рассматривают две версии авиакатастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Разбившийся самолет, как выяснили следователи, был единичным экземпляром воздушного судна авиации общего назначения и назывался «Тунгус». Это означает, что в конструкцию Як-18 вносились изменения. Стоит отметить, что конструкцией воздушного судна не предусмотрены «черные ящики».

- После крушения Як-18 была изъята полетная документация и образцы топлива. Сегодня на месте происшествия работали специалисты Межгосударственного авиационного комитета и следователи управления, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУТ Следственного комитета России.

Летчики совершали частный полет, кто был за штурвалом и зачем пилоты подняли воздушное судно в небо – выясняют следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU