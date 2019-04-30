2019-04-30T02:58:24+03:00
Здоровье

Выездные бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского края

Медики планируют обследовать около 30 тысяч жителей региона
Ольга КИВА
Поделиться:
Выездные бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского краяВыездные бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В район имени Лазо отправили новый передвижной медицинский комплекс. Он представляет собой автомобиль КамАЗ с кунгом, оснащенным современным оборудованием. Для обследования пациентов в кузове есть аппараты УЗИ, ЭКГ, анализатор крови, офтальмологические приборы, спирограф, гинекологическое кресло, кольпоскоп.

- Среди врачей сотрудники профильных клиник Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В планах медиков из выездных бригад провести осмотр порядка 30 тысяч пациентов, которых собираются принимать в районных больницах, ФАПах и на базе передвижных медицинских комплексов. Комплекс будет курсировать между отдаленными селами, - рассказали в министерстве здравоохранения края.

Отметим, что в регионе собираются приобрести еще восемь аналогичных мобильных комплексов. Стоимость каждого равна примерно 20 миллионам рублей. Деньги на такую закупку власти края рассчитывают получить из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедистка в Хабаровске угодила под колеса тягача
Хабаровчане помогут определиться с местом жительства тигрицы Тайги
Погода в Хабаровске на 30 апреля 2019 года: днем до +21 градуса, без осадков
На Сахалине бомж приставал к шестилетнему мальчику
Хабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиаде
Самолет Як-18 упал под Хабаровском после взлета – следователи
Избирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском крае
Комсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпица
В Хабаровске с 6 мая начнутся отключения воды
Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского края
Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов
Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhone
Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу
Народных дружинников в Хабаровском крае собираются поощрять
У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травы
Инвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска
Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги
Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов
Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой
Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам