Выездные бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского края

СЕГОДНЯ 02:58 2019-04-30T02:58:24+03:00

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В район имени Лазо отправили новый передвижной медицинский комплекс. Он представляет собой автомобиль КамАЗ с кунгом, оснащенным современным оборудованием. Для обследования пациентов в кузове есть аппараты УЗИ, ЭКГ, анализатор крови, офтальмологические приборы, спирограф, гинекологическое кресло, кольпоскоп.

- Среди врачей сотрудники профильных клиник Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В планах медиков из выездных бригад провести осмотр порядка 30 тысяч пациентов, которых собираются принимать в районных больницах, ФАПах и на базе передвижных медицинских комплексов. Комплекс будет курсировать между отдаленными селами, - рассказали в министерстве здравоохранения края.

Отметим, что в регионе собираются приобрести еще восемь аналогичных мобильных комплексов. Стоимость каждого равна примерно 20 миллионам рублей. Деньги на такую закупку власти края рассчитывают получить из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU