СЕГОДНЯ 02:11 2019-04-30T02:11:09+03:00

Погода в Хабаровске на 30 апреля 2019 года: днем до +21 градуса, без осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

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Надвигаются на нас тучи злые и могут они подпортить начало праздников. Там в атмосфере проблема еще и в том, что образуются фронтальные разделы, а это не только неожиданные осадки, но и порывистый ветер. И, так как фронты пока только холодные, ожидается понижение температурного фона. Зато потом может быть отпустит и небо прояснится, и солнце выглянет.

В Биробиджане дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.

В Бикине без осадков. Веетр южный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.

В Чегдомыне дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +15+17.

В Охотске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +7+9

ИСТОЧНИК KP.RU