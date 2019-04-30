Безработная алиментщица угодила в тюрьму в Хабаровском крае за долги перед ребенком

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-30T06:15:10+03:00

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Безответственная мать из Бикинского района оказалась фигуранткой уголовного дела. Причиной тому стала невыплата алиментов на собственного ребенка. Женщина задолжала несовершеннолетнему более 700 тысяч рублей. При этом она не торопилась погашать долг добровольно.

- Ранее суд обязал горе-мать выплачивать четвертую часть своих доходов на содержание ребенка. Однако алиментщица за все время не перечислила ни копейки, вела асоциальный образ жизни. При этом она нигде не работала, зато вставала на учет в Центр занятости и получала пособие по безработице, из которого также ничего не выплачивала на содержание ребенка, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге женщину привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Суд над ней уже прошел. В итоге ближайшие четыре месяца алиментщица проведет за решеткой. Возможно, этого времени ей хватит, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU