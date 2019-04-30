2019-04-30T03:26:12+03:00
Происшествия

Велосипедистка в Хабаровске угодила под колеса тягача

Отчасти горожанка сама виновата, потому что не спешилась, когда передвигалась по пешеходному переходу
Ольга КИВА
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Велосипедистка в Хабаровске угодила под колеса тягачаВелосипедистка в Хабаровске угодила под колеса тягачаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В понедельник, 29 апреля, на улице П.Л. Морозова произошла дорожная авария, в которой пострадала велосипедистка. Предварительно известно, что горожанка утром отправилась в дорогу, по пути ей нужно было проехать по пешеходному переходу. При этом на этом участке она не спешилась, как того требуют правила дорожного движения.

- На ее беду в это же время по дороге ехал тягач MAN TGA с полуприцепом НUАNDА ВJQ9401ХХУ. Водитель не успел вовремя отреагировать на появление велосипедистки и допустил с ней столкновение, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

По предварительным данным, оба участника происшествия были трезвы. Административные протоколы составили в отношении и велосипедистки, и водителя тягача. После медицинского обследования у женщины диагностировали напряжённая гематома левого бедра. Пострадавшую доставили в больницу. Лечение горожанка будет получать амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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